Das WM-Qualifikationsspiel von Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam am Dienstag in Krusevac gegen Serbien (4:0) hat ORF Sport+ einen neuen Rekordwert gebracht. Bis zu 263.000 Zuschauer (im Schnitt 211.000 in der zweiten Halbzeit) und damit so viele wie noch nie sahen das Spiel im ORF-Spartenkanal.

(APA)