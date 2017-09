Schweizer Klubpräsident greift Reporter vor laufender Kamera an

Einen unrühmlichen Auftritt hat der Präsident des FC Sion hingelegt. Christian Constantin attackierte nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft in Lugano den TV-Reporter Rolf Fringer. Kameras fingen Teile der Auseinandersetzung ein, so ist zu sehen wie Constantin seinen bereits am Boden liegenden Rivalen ohrfeigt.

Kurz darauf erklärte Constantin gegenüber dem Kabel-Sender Teleclub, dass Fringer, ehemaliger Schweizer Nationaltrainer, ihn Anfang der Woche übel beleidigt hatte. Fringer hatte in einem TV-Interview gesagt, dass er Constantins Führungsqualitäten für "lächerlich" erachte.

Nach der Attacke sah der Sion-Präsident die Sache erledigt. "Jetzt ist alles geklärt", sagte Constantin. "Wenn man angegriffen wird, muss man sich verteidigen." Die Schweizer Liga leitete ein Disziplinarverfahren ein.

(Reuters)