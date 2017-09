Topverdiener Carlos Tevez rechnet mit China ab

Für den bestbezahlten Fußballer des Planeten ist die Ausbeute dürftig: In 13 Partien für Shanghai Shenhua traf Carlos Tevez nur drei Mal, die Hälfte der Spiele verpasste er erletzt und sein Trainer Wu Jingui bezeichnete den 33-jährigen Stürmer als "übergewichtig" und "körperlich nicht bereit". Nun holte der Argentinier, der in Shanghai 750.000 Dollar pro Woche verdienen soll, zum Gegenschlag aus.

"Technisch sind sie nicht sehr gut. In Südamerika und in Europa lernen die Kinder Fußball spielen, hier nicht", erklärte der Ex-Stürmer von Juventus und Manchester United in einem Interview mit dem französischen TV-Sender SFR. China werde es nicht einmal in 50 Jahren mit den Topnationen aufnehmen können. "Ihr Fußball ist anders, auch die Fans verhalten sich anders."

Im Jänner war Tevez von den Boca Juniors nach China gewechselt, sein Vertrag läuft noch bis 2018. Ob er ihn erfüllen wird, ist nach seinen Äußerungen aber fraglich. Seit einiger Zeit wird bereits über eine Rückkehr in seine Heimat Argentinien spekuliert.

(red.)