Leipzig-Trainer Hasenhüttl nimmt Baiers Entschuldigung an

RB Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl hat die Entschuldigung von Daniel Baier nach dessen obszöner Geste beim Spiel der deutschen Fußball-Bundesliga in Augsburg nun akzeptiert. "Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass es auch ehrlich gemeint und die Reue dabei war. Dementsprechend nehme ich die Entschuldigung an", sagte der 50-jährige Steirer am Freitag. "

Auf die Kritik von Augsburg-Sportdirektor Stefan Reuter wollte er nicht mehr reagieren: "Zu den Aussagen vom Manager will ich mich eigentlich nicht mehr äußern." Reuter hatte Hasenhüttl vorgeworfen, das Thema durch dessen Verhalten "richtig groß gemacht" zu haben.

Der RB-Coach war nach der Partie wütend zu Baier gerannt und hatte eine Entschuldigung zunächst nicht akzeptiert. Baier wurde für sein unrühmliches Verhalten vom DFB für ein Spiel gesperrt, er muss zudem 20.000 Euro Strafe zahlen.

(APA/dpa)