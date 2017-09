Dortmund: Selbstbewusst gegen den königlichen Sturm

Dortmund. In der deutschen Liga hat sich Borussia Dortmund in einen regelrechten Rausch gespielt, am Wochenende Gladbach mit 6:1 aus dem Stadion geschossen. An die Meisterschaftsform gilt es nun in der Champions League anzuknüpfen, wenngleich am Dienstag (20.45 Uhr, live, Sky) niemand Geringerer als Titelverteidiger Real Madrid in Westfalen zu Gast ist. Nach der Auftaktniederlage gegen Tottenham steht der BVB in der „Hammergruppe H“ bereits unter Druck.

Die „Königlichen“ aus Madrid und Dortmund kennen sich inzwischen bestens, zum neunten Mal in fünf Jahren treffen sie in der Königsklasse aufeinander. Die Bilanz weist 3:2 Siege für die Deutschen aus, die Gruppenduelle im Vorjahr haben jeweils 2:2 geendet. „Wir gehen da mit breiter Brust rein und wollen ein Zeichen setzen“, betonte BVB-Mittelfeldspieler Julian Weigl. „Es ist immer ein geiles Gefühl, gegen Real zu spielen. Und gegen die kommen wir eigentlich immer recht gut zurecht.“ Nicht zuletzt ist Dortmund in sechs Heimspielen gegen Real ungeschlagen geblieben.

Nach dem besten Saisonstart der Klubgeschichte (16 Punkte aus sechs Spielen, 19:1 Tore) strotzt Dortmund vor Selbstvertrauen, das neue System des Niederländers Peter Brosz griff überraschend schnell. Die Mannschaft attackiert nun extrem hoch und erfreut die eigenen Anhänger durchschnittlich alle 28 Minuten mit einem Treffer, offenbart dadurch aber auch gefährliche Räume. Tottenham hat dies erst vor zwei Wochen eiskalt ausgenutzt, mit Cristiano Ronaldo oder Gareth Bale lauern nun die nächsten Klassestürmer auf ihre Chancen. Dortmund-Trainer Brosz ist gewarnt: „Wir müssen bei eigenem Ballbesitz sehr, sehr sorgfältig sein. Die Fehler, die wir gemacht haben, hätte Real anders bestraft.“

Debütant RB Leipzig erwartet bei Beşiktaş die nächste Reifeprüfung. „Die Atmosphäre wird Wahnsinn werden“, prophezeite Kapitän Willi Orban. Der türkische Meister ist seit 5. Februar zu Hause ungeschlagen. (swi)

