ÖFB-Frauen testen gegen Europameister Niederlande

Einen echten Testspiel-Kracher absolviert das Nationalteam am 19. Oktober. In St. Pölten gastieren die Europameisterinnen aus den Niederlanden für ein freundschaftliches Kräftemessen in der NV Arena in. Das Spiel um 20.30 Uhr wird auf ORF Sport+ gezeigt. Die von Sarina Wiegman gecoachten „Oranje Leeuwinnen“ rund um die Top-Stars Shanice van de Sanden und Lieke Martens sind derzeit an Position sieben im Fifa Ranking klassiert und versprechen ein hochklassiges Duell voll Einsatz und Leidenschaft.



Teamchef Dominik Thalhammer, der die EM-Gastgeberinnen bereits vor dem Turnierstart auf der Rechnung hatte, freut sich auf den Härtetest: „Nach der EURO ist dieses Spiel natürlich ein absolutes Highlight. Es war vor dem Turnier unser Weg, uns mit den Besten zu messen, und das wollen wir so beibehalten. Spiele gegen solche Top-Teams sind wichtig, um gewisse Grenzen auszuloten, aber auch um zu sehen, in welchen Bereichen man Schritte nach vorne gemacht hat. Für die Fans ist es sicher sehr interessant, die Europameisterinnen und EM-Semifinalistinnen im Duell zu sehen. Ich hoffe, dass viele Leute nach St. Pölten kommen!“

Tickets für diese Begegnung sind ab Donnerstag, 28. September um 14.00 Uhr im Online-Ticketshop des SKN St. Pölten sowie jeden Mittwoch und Freitag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Fanshop des SKN St. Pölten erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind um € 5,00 dabei, ein Vollpreisticket kommt auf € 10,00. Eine VIP-Karte ist um € 72,00 erhältlich.



WM-Qualifikation in der Südstadt

Ebenfalls fixiert wurde der Austragungsort des ersten Heimspiels im Rahmen der Qualifikation für die FIFA Frauen-WM 2019 in Frankreich. Die Begegnung mit Israel wird am 23. November 2017 (20.30 Uhr, ORF eins überträgt live) in der BSFZ-Arena in der Südstadt ausgetragen.

Vorverkaufstickets gibt es ab Mittwoch, 27. September um 12.00 Uhr im Online-Ticketshop des FC Flyeralarm Admira. Karten für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre kosten € 6,00, ein Vollpreisticket ist um € 12,00 erhältlich.

