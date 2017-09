Champions League: Ideenlose Bayern gehen in Paris unter

Bayern München hat den ersten wirklichen Härtetest in der Fußball-Champions-League beim Comeback von ÖFB-Teamspieler David Alaba nicht bestanden. Der deutsche Meister ging am zweiten Spieltag in Gruppe B gegen Paris St. Germain auswärts 0:3 (0:2) unter, liegt aber mit drei Zählern punktegleich mit Celtic Glasgow (2:0 in Anderlecht) weiter an zweiter Stelle hinter PSG.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti überraschte mit seiner Startaufstellung. Vor allem in der Defensive rührte der Italiener kräftig um. Neben Alaba, der nach überstandener Sprunggelenksverletzung gleich starten durfte, kamen im Abwehrzentrum Javi Martinez und Niklas Süle zum Einsatz. Bereits in der zweiten Minute war das Defensiv-Konzept der Gäste hinfällig.

Rekordmann Neymar vernaschte auf dem linken Flügel gleich mehrere Bayern, ehe er seinen Landsmann Dani Alves mustergültig bediente. Der aufgerückte Außenverteidiger schloss mit einem wuchtigen Schuss durch die Beine von Bayerns Tormann Sven Ulreich ab.

Pariser Durchschlagskraft

Wer einen Knacks im Spiel der Bayern vermutete, irrte sich jedoch. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase war man dem Ausgleich zunächst näher. Martinez prüfte nach gut 20 Minuten PSG-Keeper Alphonse Atreola mit einem Volley-Schuss. Robert Lewandowski brachte nach einer Alaba-Flanke nicht genug Druck auf den Ball (22.). Auch vier Minuten später brachte die polnisch-österreichische Kombination in vertauschten Tollen nur beinahe den Ausgleich. Alaba, der sich im Länderspiel gegen Georgien Anfang des Monats verletzt hatte, verfehlte eine Hereingabe nur um Zentimeter.

Deutlich effizienter präsentierte sich das Starensemble der Gastgeber. Edison Cavani zirkelte den Ball nach Vorlage von Kylian Mbappe von der Strafraumgrenze mit dem Innenrist ins Tor (31.). Nach Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Bayern spielte gefällig mit und kam auch zu Chancen. Erfolgreich waren jedoch nur die Gastgeber.

Der von Monaco offiziell ausgeliehene Mbappe ließ Alaba im Strafraum mit einem schnellen Haken schlecht aussehen. Neymar schloss die Kombination der zwei teuersten Spieler aller Zeiten zur Entscheidung ab (63.). Damit halten die deutschen Vertreter bei einem Sieg in sechs Spielen. Nur die Bayern feierten zum Auftakt gegen Anderlecht einen vollen Erfolg. Das ist gleichbedeutend mit dem schlechtesten Start deutscher Teams seit zehn Jahren.

Mittwoch-Ergebnisse, 2. Spieltag

Gruppe A: ZSKA – Manchester United 1:4, Basel – Benfica 5:0. Tabelle: ManUtd (6), Basel (3), ZSKA (3), Benfica (0).

Gruppe B: PSG – Bayern 3:0, Anderlecht – Celtic 0:3. Tabelle: PSG (6), Bayern (3), Celtic (3), Anderlecht (0).

Gruppe C: Karabach – Roma 1:2, Atletico – Chelsea 1:2. Tabelle: Chelsea (6), Roma (4), Atletico (1), Karabach (0).

Gruppe D: Sporting – Barcelona 0:1, Juventus – Olympiakos 2:0. Tabelle: Barcelona (6), Sporting (3), Juventus (3), Olympiakos (0).

(APA)