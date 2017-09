Der ÖFB-Teamchef nominierte LASK-Torhüter Pavao Pervan und und das 18-jährige Salzburg-Mittelfeldtalent Hannes Wolf für die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele am 6. Oktober in Wien gegen Serbien und am 9. Oktober in Chisinau gegen die Republik Moldau.

(APA)