Des Teamchefs letztes Aufgebot

Bilanz ziehen über seine immerhin sechsjährige Amtszeit wollte Marcel Koller an diesem Donnerstag noch nicht. „Weil ich noch im Amt bin“, erklärte der Teamchef auf der obligatorischen Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele (6. Oktober gegen Serbien, 9. Oktober gegen Moldau). Dass der Vertrag des Schweizers (bis 31. Dezember) nicht verlängert wird, ist beschlossene Sache, ob es tatsächlich seine letzten Partien als ÖFB-Teamchef sein werden – für 14. November ist ein Testspiel angedacht – ist ebenso offen wie seine Nachfolge.

Die Verlesung des 23-Mann-Kaders und dass am Montag, wenn das Nationalteam in Wien zusammentrifft, mit Salzburg-Youngster Hannes Wolf und Lask-Goalie Pavao Pervan zwei Debütanten mit dabei sein werden, geriet schnell zur Nebensache. Denn bisher war von Koller zu seinem Abgang, zu all den Zurufen rund um die ÖFB-Präsidiumssitzung am 15. September, bei der die Trennung beschlossen wurde, außerdem zu diversen Teaminterna (Alaba und Arnautović sollen die eigentlichen Chefs sein) nichts zu hören. Nun aber konnte er nicht mehr aus.

„Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es auch anders gehen könnte“, kommentierte Koller die zahlreichen Wortmeldungen der ÖFB-Landeschefs, die seine Ablöse forderten. Darüber, dass sein Vertrag nicht verlängert werde, gebe es aber nichts zu diskutieren. „Das war's.“ Nur: „Vielleicht wäre es besser gewesen, es nach diesen zwei Spielen zu tun.“ Erst dann hätte er darüber nachdenken wollen, ob er überhaupt geblieben wäre. „Das ist nicht mehr nötig.“

Die kleine Fußballwelt

Nun ist Koller bei seinen Länderspielen 53 und 54 ein Teamchef mit Ablaufdatum. Ein Problem will er dabei nicht erkennen. „Der Alte da vorn ist eh nicht mehr lang dabei – das wird in den Trainingseinheiten sicher nicht der Fall sein, da werde ich schon eingreifen. Ich bin der Trainer dieser Mannschaft. Immer noch“, wies Koller auch die angeblichen Führungsansprüche von Alaba und Arnautović zurück.

Tatsächlich haben sich die Spieler stets vor Koller gestellt, auf die Erfolge aus der EM-Qualifikation 2014/15 verwiesen. Den Teamchef hat das gefreut, er weiß aber auch, dass die Fußballwelt eine kleine ist. „Es kann schnell gehen, und ein Trainer steht wieder vor dir, über den du schlecht geredet hast.“

Groß analysieren wollte der 56-Jährige den Absturz des Nationalteams (von Platz zehn im Fifa-Ranking auf aktuell 57) bei dieser Gelegenheit nicht. Nur so viel: „Wir waren in keinem Spiel grottenschlecht. Wir hätten in jedem Spiel die Tore erzielen können, um zu gewinnen.“ Aber: „Im Nationalteam brauchst du Spieler, die international Tore erzielen.“ Das war einmal Marc Janko, derzeit ist es mit Abstrichen Guido Burgstaller, der im Nationalteam noch torlos ist, auch Martin Harnik war im Teamtrikot zuletzt glücklos.

Rückendeckung für Ruttensteiner

Dass aber auch die verpatzte EM 2016 allein auf Pech zurückgeführt wurde, war einer der Hauptkritikpunkte an Koller und seinem Büronachbarn, ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner. Zu offensichtlich war die Überforderung des ÖFB mit einer Endrunde. Auch dazu äußerte sich Koller: „Wenn Sie zu Hause Probleme haben, werden Sie hier vorn nicht alles diskutieren.“ Zum angezählten Ruttensteiner meinte der scheidende Teamchef: „Wenn du 18 Jahre im ÖFB bist, kann nicht so viel schlecht gewesen sein.“

Für ihn selbst gehe es nun darum, mit Anstand zu gehen. „Es wird auch weitergehen. Es wird für mich auch wieder Siege geben.“

ÖFB-Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Serbien (6. Oktober, Wien) und Moldau (9. Oktober, Chisinau): Tor: Bachmann (Watford/0 Länderspiele), Lindner (Grasshopper/13), Pervan (LASK/0). Abwehr: Bauer (Rubin Kasan/1), Danso (Augsburg/2), Dragovic (Leicester/59/1 Tor), Hinteregger (Augsburg/27/2), Lainer (Salzburg/3/0), Lienhart (Freiburg/0), Wöber (Ajax/0). Mittelfeld: Alaba (Bayern/59/11), Arnautovic (West Ham/64/15), Baumgartlinger (Leverkusen/56/1), Grillitsch (Hoffenheim/3/0), Harnik (Hannover/68/15), Ilsanker (Leipzig/25/0), Kainz (Bremen/3/0), Sabitzer (Leipzig/28/4), Schaub (Rapid/3/1), Wolf (Salzburg/0). Angriff: Burgstaller (Schalke/11/0), Gregoritsch (Augsburg/4/0), Janko (Sparta Prag/65/28).



[NVWW7]