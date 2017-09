Europa League: Salzburg besiegt Olympique Marseille

Oberste Priorität hatte das Gastspiel bei Salzburg in der Europa League für Olympique Marseille nicht. Trainer Rudi Garcia schonte Topstar Dimitri Payet im Hinblick auf das Ligaspiel gegen Nizza und setzte ihn auf die Tribüne, insgesamt bot er gleich sieben Neue in der Startelf auf. Auf der Gegenseite war Marco Rose unfreiwillig zu Umstellungen gezwungen, zu den neun absehbaren Ausfällen erkrankte kurzfristig noch Fredrik Gulbrandsen. Für ihn kam Xaver Schlager in die Mannschaft, Hannes Wolf rückte neben Munas Dabbur in die Spitze.

Wie von Rose angekündigt, versuchte Salzburg sein gewohntes Spiel aufzuziehen, doch dem letzten Pass fehlte die nötige Präzision. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen nichts und der kroatische Schiedsrichter Ivan Bebek ließ sie gewähren. Auch als Evra mit voller Härte Samassekou umräumte, sodass der Malier durch die Luft flog und im Nackenbereich auf den Boden knallte. Samassekou konnte glücklicherweise weitermachen und aus dem folgenden Freistoß resultierte die erste Salzburger Großchance: Nach der Hereingabe von Berisha scheiterte Miranda mit einem Kopfball-Aufsetzer an Pelé (20.).

Pelé verteilt Geschenke

Dass der 34-jährige Franzose, in der Liga nur die Nummer zwei hinter Steve Mandanda, nicht über die fußballerischen Qualitäten seines brasilianischen Namensvetters verfügte, stellte der Marseille-Keeper wenig später unter Beweis. Dabbur luchste ihm an der Strafraumgrenze den Ball ab, sein viel zu schwacher Roller Richtung Tor konnte jedoch noch geklärt werden (29.). Pelé blieb der große Unsicherheitsfaktor im Spiel der Franzosen. Einem Rückpass ging er nur halbherzig entgegen, doch Wolf zögerte und vergab damit die Chance (38.).

Auch nach der Pause diktierte Salzburg vor nicht ganz 12.000 Zuschauern Tempo und Spiel. Bei einem Dabbur-Schuss von der Strafraumgrenze zeigte Pelé einmal sein Können, kurz darauf wurde ein Versuch von Schlager übers Tor abgefälscht (56.). Marseille verteidigte und versuchte mit bescheidenen Mitteln für offensive Entlastung zu sorgen, die Erwartungen ob des klingenden Vereinsnamens konnte der Tabellenfünfte der Ligue 1 nicht erfüllen. Einzig nennenswerte Chance der Franzosen war ein Freistoß von Thauvin, der knapp daneben ging (58.).

Dabbur sorgt für Entscheidung

Beinahe schien es schon, als würde der Salzburger Angriffsschwung ohne Zählbares verpuffen und Marseille etwas Luft schnappen, als endlich der überfällige Treffer fiel. Nach Balleroberung bediente Lainer nach schöner Kombination Dabbur und der Israeli schloss zum 1:0 ab (73.). Da Sarr den Ausgleich verfehlte (88.), feierte der Meister einen verdienten 1:0-Erfolg.

Salzburg führt mit vier Punkten die Gruppe I vor Marseille und Konyaspor (2:1 gegen Guimarães) an, der türkische Cupsieger ist auch der nächste Gegner (19. Oktober).

(swi)