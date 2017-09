Harnik als tragischer Held Hannovers

Harnik, in der laufenden Saison Erfolgsgarant von Hannover, untermauerte in der 71. Minute seinen Status, traf nach einem Eckball aus wenigen Metern per Kopf zum zwischenzeitlichen Ausgleich - es war der fünfte Saisontreffer der ÖFB-Teamspielers, sieben hat Hannover insgesamt am Konto.

Dass er im Finish einen"Sitzer" aus zwei Metern volley an die Latte jagte (87.), sollte sich aber noch als Bumerang erweisen: In der 94. Minute schoss Thorgan Hazard nach einem Elferfoul Gladbach zum 2:1-Sieg. Hannover vergab mit der ersten Saisonniederlage die Chance, vor Hoffenheim und den Bayern vorläufig auf Platz zwei vorzustoßen. Die Partie war mit elfminütiger Verspätung angepfiffen worden, weil Hannover bei der Anreise im Stau gesteckt war.

Dortmund thront weiter an der Spitze

Der BVB erwischte in Augsburg einen Traumstart. Andrej Jarmolenko brachte den Revierclub bereits in der vierten Minute per Fersler in Führung. Caiuby schlug allerdings für die Gastgeber zurück und traf sieben Minuten später per Kopf zum Ausgleich. In einer sehr unterhaltsamen Partie erzielte Shinji Kagawa mit einem gefühlvoll gechippten Ball das 2:1 für Dortmund (23.).

Vor der Pause verpassten Kagawa und Pierre-Emerick Aubameyang mit guten Torchancen den dritten Dortmunder Treffer. Aubameyang vergab später auch noch einen Foulelfmeter (80.) leichtfertig, als er den Ball zentral in die Hände von FCA-Torwart Marwin Hitz lupfte. Der BVB ist in der Liga saisonübergreifend seit 13 Spielen ungeschlagen.

Keinen Elfmeter gab es in Wolfsburg nach einem Foul an Karim Onisiwo im Finish. Der kurz zuvor eingewechselte ÖFB-Legionär war an strittiger Position zu Fall gebracht worden (89.), nach Videobeweis entschied der Schiedsrichter auf Freistoß an der Strafraumgrenze. Es blieb aber beim 1:1, die beiden Teams verharren mit je sieben Punkten in der unteren Tabellenhälfte. Bei sieben Zählern hält auch der VfB Stuttgart, der nach einem Last-Minute-Treffer von Sebastian Haller (93.) bei Eintracht Frankfurt mit 1:2 k.o. ging.

