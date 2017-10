Skurrile Stadionerweiterung für WM 2018 in Russland

Russische Baukünste sind bekannt - und gefürchtet. Auch auf einer der Baustellen für die WM-Endrunde im Sommer 2018 haben die Konstrukteure nun eine originelle Idee gefunden, um die Vorgaben des Fußballweltverbands zu erfüllen.

Das Zentralstadion in Jekaterinburg eine der zwölf WM-Austragungsstätten, dafür wurde die 1957 eröffnete Arena einem kompletten Umbau unterzogen. Die Heimstätte des FC Ural fasst jedoch nur rund 27.000 Zuschauer, die Fifa aber verlangte ein Fassungsvermögen von 45.000.

Also wurde kurzerhand eine Wand hinter dem Tor eingerissen und aus Stahlrohren eine Zusatztribüne außerhalb des Stadions errichtet - außerhalb des eigentlichen Gebäudes und unüberdacht. Damit steigt die offizielle Anzahl an Plätzen auf 45.568 an, die temporäre Konstruktion wird nach der WM wieder abgebaut.

Nice view from the new stadium in Ekaterinburg that will host the WC next summer. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/kdBZ0mHD45