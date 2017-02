Reaktionen auf das 1:1 im Wiener Derby

Thorsten Fink (Trainer Austria): „Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei Riesenchancen, die hätten wir nutzen müssen. Im Endeffekt war das Unentschieden in Ordnung. In den letzten Minuten sind wir Risiko gegangen, haben es mit der Brechstange versucht. Wir haben das Minimalziel erreicht, Rapid auf Abstand gehalten. Wir sind nach dem Spiel auch zufrieden mit einem Punkt. Wir können sicher besser Fußball spielen.“

Lukas Rotpuller (Torschütze Austria): „Wir wollten unbedingt noch den einen Punkt mitnehmen, das hat man am Ende gesehen. Man kann damit halbwegs zufrieden sein. Wir müssen vor den kommenden Spielen jetzt einmal schauen, was wir besser machen können.“

Damir Canadi (Trainer Rapid): „In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften sehr gut organisiert, hatten je zwei hochkarätige Situationen. Wir sind dann durch ein wunderschönes Tor in Führung gegangen, hatten danach den Matchball durch Joelinton, wo er zu lange am Ball ist. Nach Gelb-Rot haben wir sehr viel investieren müssen. Ich finde, es wurde dann sehr lange nachgespielt, drei Minuten hätten aus unserer Sicht gereicht. Wir haben spielerisch mehr drauf, aber das kommt mit Erfolgen und Selbstvertrauen.“

Stefan Schwab (Kapitän Rapid): „Wir haben die drei Punkte schon in den Händen gehabt, es tut weh, das hätte uns in der Tabelle sehr geholfen. Die Rote Karte und das Gegentor am Ende - zwei Dummheiten haben uns um den Sieg gebracht.“