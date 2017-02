Austria Wien feierte in der 22. Bundesligarunde einen 4:0-Auswärtssieg bei Sturm Graz. Grünwald (60.), Rotpuller (88.), Friesenbichler (92.) und Pires (96.) sorgten nach der Pause für die Entscheidung. Die Favoritner zogen dadurch in der Tabelle an Sturm vorbei auf den dritten Platz.

(APA)