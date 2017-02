Altach stolpert gegen St. Pölten in erste Heimniederlage

Winterkönig Altach kommt im Frühjahr nicht auf Touren. Nach dem 1:1 bei der Admira zum Auftakt setzte es nun gegen St. Pölten eine 0:2-Heimniederlage – die erste überhaupt in dieser Saison. In einer intensiv geführten Partie brachten Dieng (7.) und Thürauer (45.) die Gäste noch vor der Pause auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit drehten die Vorarlberger in Überzahl (Gelb-Rot Thürauer 59.) auf, doch es reichte nur noch zum Anschlusstreffer (Ngamaleu 87.). Damit hat Meister Salzburg am Sonntag (16.30 Uhr, live ORF eins, Sky) in Ried die Chance die Tabellenführung auszubauen.

Mattersburg besiegte den WAC mit 2:1 und verließ damit zumindest vorübergehend das Tabellenende. Nachdem Röcher (8.) die Burgenländer in Führung gebracht und Orgill ausgeglichen hatte (14.), sorgte Maierhofer für die Entscheidung (61.).

(APA/red)