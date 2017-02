2017 weiter ohne Sieg: Rapid verliert beim WAC

Rapid muss weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr warten. Die Lavanttal-Arena in Wolfsberg blieb auch am Samstag kein guter Boden für die Hütteldorfer, die sich am Ende 1:2 geschlagen geben mussten. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit schickte Damir Canadi zweimal in Folge dieselbe Startelf aufs Feld, Joelinton musste nach seiner abgesessenen Sperre somit vorerst auf der Bank Platz nehmen.

Rapid war vor allem in der ersten Halbzeit überlegen, vergab durch Schaub (19., 42.) und Traustason (43.) gute Chancen. Im Gegenzug war der WAC nach einem Freistoßtrick erfolgreich: Tschernegg traf nach schöner Vorarbeit von Standfest (36.).

Nach der Pause schlug auch Rapid aus einer Standardsituation zu. Nach einem Eckball vollendete Sonnleitner einen abgerissenen Pavelic-Schuss zum Ausgleich (61.). Doch bei einem Freistoß war die grün-weiße Abwehr einmal mehr unaufmerksam, Leitgeb erzielte per Kopf den 2:1-Endstand (80.).

(red)