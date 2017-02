Schöpf trifft für Schalke bei Remis gegen Hoffenheim

Alessandro Schöpf hat am Sonntag im dritten Spiel nacheinander für den FC Schalke 04 ein Tor erzielt. Der Tiroler war bei 1:1 gegen 1899 Hoffenheim in der fünften Minute per Direktabnahme zur Stelle, die Flanke kam von seinem österreichischen Landsmann Guido Burgstaller. Mit fünf Bundesliga-Toren und sieben in allen Bewerben ist Schöpf der erfolgreichste Saison-Torschütze der "Königsblauen".

Der zukünftige Bayern-München-Profi Sebastian Rudy erzielte in der 79. Minute den Ausgleich und bescherte Hoffenheim damit den ersten Punktgewinn gegen Schalke seit 2011. Schalke blieb im siebenten Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage. Burgstaller wurde in der 84. Minute ausgewechselt, Schöpf spielte durch. Der 23-Jährige hatte schon am vergangenen Sonntag in Köln sowie am Mittwoch in der Europa League gegen Saloniki (auch jeweils 1:1) getroffen.

(APA)