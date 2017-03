Neuer Coach bei Abstiegskandidat Ried

Die SV Ried hat sich am Mittwoch von Trainer Christian Benbennek getrennt und mit Lassaad Chabbi am selben Tag dessen Nachfolger präsentiert. Die offizielle Bestätigung des Fußball-Bundesligisten kam am Mittwochnachmittag. Chabbi war bis zuletzt beim Erste-Liga-Club Austria Lustenau tätig und unterschrieb einen Vertrag bis Ende Mai 2019. Für den 55-Jährigen ist es das erste Engagement im Oberhaus.

Der gebürtige Tunesier mit österreichischem Pass wird am Donnerstag offiziell vorgestellt und bereits am Samstag beim Heimspiel gegen die Wiener Austria sein Debüt als Bundesliga-Trainer geben. Unter dem Deutschen Benbennek, der den Verein vor Beginn der laufenden Saison übernommen hatte, war die SV Ried nicht auf Touren gekommen. Nach 23 Runden liegt der Verein derzeit auf dem zehnten und letzten Tabellenplatz.

Bisherige Trainerwechsel in der Bundesliga-Saison 2016/17:

25. Oktober 2016: Aufsteiger SKN St. Pölten trennt sich von Karl Daxbacher, Jochen Fallmann übernimmt zunächst interimistisch und wird am 23. Dezember als langfristige Lösung bestätigt.

7. November 2016: Rapid beurlaubt Trainer Mike Büskens und Sport-Geschäftsführer Andreas Müller, Trainer-Nachfolger wird vier Tage später Damir Canadi, zum neuen Geschäftsführer Sport wird Fredy Bickel am 10. Dezember bestellt.

11. November 2016: Canadi verlässt Altach, seine Nachfolge tritt interimistisch Werner Grabherr an.

23. Dezember 2016: Altach ernennt Martin Scherb zum neuen Coach, Grabherr rückt ins zweite Glied zurück.

2. Jänner 2017: Mattersburg feuert Ivica Vastic und präsentiert Gerald Baumgartner als neuen Trainer.

3. Jänner 2017: Admira Wacker Mödling gibt die Trennung von Oliver Lederer bekannt, die Nachfolge übernimmt der Kroate Damir Buric.

1. März 2017: Die SV Ried trennt sich von Christian Benbennek und präsentiert den bisher beim Erste-Liga-Club Austria Lustenau tätigen Lassaad Chabbi als Nachfolger.

(APA)