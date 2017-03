Traditionsverein Vienna droht der Zwangsabstieg

Die Vienna, Österreichs ältester Fußballverein, steckt schon länger in Finanznöten. Nun scheint sich die wirtschaftliche Situation für den Wiener Traditionsclub weiter zu verschlechtern: Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, ist die Vienna insolvent. Der Insolvenzantrag soll am Freitag, 3. März, eingebracht werden. Im Falle einer positiven Abwicklung könnte der Verein, der derzeit in der dritthöchsten Liga Österreichs auf Platz drei liegt, einen Konkurs vermeiden. Nicht zu vermeiden wäre hingegen der Zwangsabstieg, heißt es im Bericht weiter.

Erst vor rund einer Woche ging ein Brief eines siebenjährigen Vienna-Kickers durch die Medien. Er schrieb an Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, mit der Bitte, den Verein wirtschaftlich zu unterstützen. Denn die Spieler des Regionalligisten sollen nach wie vor auf die Gehälter vom Dezember warten.

>> Bericht der "Kronen Zeitung"

(Red.)