Rapids Heimstätte steht zur Wahl als Stadion des Jahres

Noch hat sich das im vergangenen Sommer eröffnete Allianz Stadion für Rapid noch nicht unbedingt als Heimfestung etabliert, die Popularität aber macht sich in Europa bemerkbar. Die neue grün-weiße Heimstätte steht in der Wahl der Top-Ten-Arenen des Jahres. 29 Stadien wurden von Experten in Betracht gezogen, zehn in die finale Auswahl gerückt. Eine Jury, aber auch Fans können online mitstimmen, die Entscheidung fällt am 6. März.

(red)