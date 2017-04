Remis in St. Pölten: Rapid bleibt 2017 weiter sieglos

Rapid kann im Jahr 2017 weiter nicht gewinnen. In St. Pölten reichte es für die Hütteldorfer nur zu einem 1:1, erstmals in dieser Saison gewannen sie ein Spiel nach 1:0-Führung nicht. Die Generalprobe für das Cup-Viertelfinale am Mittwoch (20.30 Uhr, live ORF eins) ist damit nicht geglückt - dieses ist für Grün-Weiß die letzte Chance auf einen Europacupplatz.

"Nach den ersten zehn Minuten haben wir gut reingefunden. Aber momentan ist es so, dass wenn etwas passiert, die Stabilität verloren geht, wir die Qualität nicht mehr abrufen", sagte Rapid-Trainer Damir Canadi, der mit der Leistung nach der Pause nicht zufrieden war. "Das war nicht schön anzuschauen, wir haben das Mittelfeld viel zu oft überbrückt." Dafür dass seine Mannschaft zehn von 17 Gegentoren aus Standards kassiert hat, konnte er nicht erklären. "Wir machen uns das Leben selbst schwer. Es ist keine leichte Situation, aber wir müssen weiter arbeiten."

Damir Canadi schickte seine Mannschaft erneut im 3-5-2-System auf das Feld, die Anfangsminuten aber gehörten St. Pölten. Angeführt von Ex-Rapidler Ümit Korkmaz dominierten die Niederösterreicher in der ersten Viertelstunde. Rapid fand erst mit Verspätung ins Spiel, ging dafür aber gleich mit ersten Chance in Führung: Nach Flanke von Schrammel durfte sich Joeltinon den Ball an der Strafraumgrenze annehmen, gleich drei Verteidiger schauten zu, wie der Brasilianer platziert ins lange Eck abschloss (22.).

Rückschlag unmittelbar vor dem Pausenpfiff

Die Führung wirkte befreiend, bei Rapid lief der Ball nun deutlich besser. In der 31. Minute hatte St. Pölten großes Glück: Bei einem langen Ball zögerte Torhüter Riegler beim Hinauslaufen und brachte Joelinton zu Fall. Da dieser den Ball zuvor Richtung Eckfahne gespielt hatte, beließ es der Schiedsrichter bei Gelb (31.). Beim anschließenden Freistoß von Steffen Hofmann zeichnete sich der Keeper dafür aus. ebenso bei einem Weitschuss von Schwab (35.). Unmittelbar vor der Pause aber setzte es für Rapid den Dämpfer. Nach einem Freistoß landete der Ball bei Huber, der per Kopf sein erstes Bundesligator erzielte (45.).

Nach der Pause flachte die Partie ab, St. Pölten war bissiger in den Zweikämpfen (57:43 Prozent) vermochte sich aber ebenso wenig wie die Hütteldorfer klare Chancen herauszuarbeiten. Am Ende mussten die Gäste mit dem 1:1 zufrieden sein, denn Hartl hatte den Matchball auf dem Fuß, traf aber nur die Stange (87.). Die Hütteldorfer wurden von den mitgereisten Fans mit Pfiffen verabschiedet, verloren zudem Verteidiger Maximilian Hofmann mit einer Knöchelverletzung in der ersten Halbzeit.

