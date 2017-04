Austria verliert gegen Admira, Sturm zieht vorbei

Sturm Graz hat sich am Samstag in der Bundesliga auf Rang drei geschossen. Die Grazer fertigten den WAC mit 4:0 ab und überholten damit die Wiener Austria, die sich zu Hause der Admira mit 0:2 geschlagen geben mussten.

Im Happel-Stadion brachte Außenverteidiger Stephan Zwierschitz die Gäste in der 34. Minute in Führung, nachdem sich beide Mannschaften zuvor mit ihren Offensivbemühungen zurückgehalten hatten. Die Austria schaffte es nicht, fast 65 Prozent Ballbesitz in echte Gefahr vor dem Tor zu verwandeln. Stattdessen staubte Dominik Starkl nach der Pause zum 2:0-Endstand ab (63.). Die Admiraner sind bereits acht Spiele in Serie ohne Niederlage, die Wiener kassierten ihre zweite in Folge nach der 0:5-Pleite in Salzburg vor der Länderspielpause.

Sturm lag gegen die Wolfsberger nach Treffern von Baris Atik (12.), Simon Piesinger (41.) und Deni Alar (45.+1) bereits vor der Pause auf Siegkurs. Nach dem Seitenwechsel begnügten sich die Grazer damit, das Resultat zu verwalten und setzten den Schlusspunkt durch Marc-Andre Schmerböck (90.). Die Kärntner schafften es aber nicht, in der Offensive Akzente zu setzen. Für Joachim Standfest endete sein 500. Jubiläumsspiel damit doppelt bitter: Der Routinier schied in der 53. angeschlagen aus.

Mattersburg setzt sich im Kellerderby durch

Im Kellerderby setzte sich Mattersburg gegen Ried nach Rückstand noch mit 2:1 durch und liegen nun als Vorletzter vier Punkte vor dem Schlusslicht aus dem Innviertel. Orhan Ademi hatte Ried in der 48. Minute in Führung gebracht, der in der 71. Minute eingewechselte Patrick Bürger sorgte mit einem Doppelpack im Finish (84., 86.) noch für einen Erfolg des SVM. Damit fuhren die Mattersburger ihren fünften Heimsieg in Folge ein, während es für Ried nach dem 2:0 gegen Altach wieder einen Dämpfer setzte.

