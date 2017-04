Rapid trennt sich von Trainer Damir Canadi

Der österreichische Fußball-Rekordmeister Rapid hat am Sonntag Trainer Damir Canadi beurlaubt. Rapid zog damit die Konsequenzen nach der jüngsten, weiteren Niederlage am Samstag. Beim Abstiegskandidaten Ried verlor der Rekordmeister mit 0:3.

Seine Funktion übernehmen die bisherigen Assistenten Goran Djuricin und Martin Bernhard interimistisch bis Saisonende, gab Rapid Wien am Sonntag bekannt. Unter Canadi gab es für Rapid in 17 Pflichtspielen nur drei Siege. Nach der jüngsten Niederlage am Samstag sind die Wiener nur noch fünf Punkte vom Abstiegsplatz entfernt.

(APA)