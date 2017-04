Salzburg feiert Arbeitssieg gegen Sturm

Jeweils 5:0 hatte Salzburg die Verfolger Altach und Austria zuletzt abgefertigt, Sturm Graz hingegen wehrte sich – einmal mehr. Zwei von drei Partien gegen den Titelverteidiger hatten die Steirer in dieser Saison gewonnen, bei Spiel vier in Wals-Siezenheim war von einem „Angstgegner“ der Salzburger aber nichts mehr zu sehen – doch auch der überlegene Tabellenführer ließ beim erkämpften 1:0-Sieg den spielerischen Glanz der letzten Runden vermissen.

Die offensiv harmlosen Grazer konzentrierten sich aufs Verteidigen, nach einer Aufwärmphase kam Salzburg zu den ersten Topchancen (Laimer 35., Hwang 44.), die Gäste retteten sich mit guter Defensivarbeit noch in die Pause. Der Salzburger Siegtreffer fiel dann per Freistoß. Josip Radosevic knallte den Ball an der Mauer vorbei ins Tormanneck (56.), Sturm-Schlussmann Christian Gratzei nahm die Schuld auf sich. „Ein fantastischer Freistoß“, jubelte Salzburg-Coach Garcia, sein Gegenüber Franco Foda meinte: „Christian weiß, dass er diesen Ball hätte halten können.“ Es war das dritte Saisontor von Radosevic, die Zukunft der 23-jährigen Leihgabe in Salzburg ist noch ungewiss.

Die Stange verhinderte eine Vorentscheidung durch Hwang (72.), abgesehen von vereinzelten Kopfbällen und der besten Ausgleichschance durch Huspek, die der unterbeschäftigte Salzburg-Tormann Walke aber entschärfte (90.), brachte Sturm keine Bälle aufs gegnerische Tor. Die Schlussphase war darüber hinaus kein Grazer Ruhmesblatt, der Ex-Salzburger Hierländer sah für eine Frustaktion an Wanderson Rot, auch Koch erwies sich als schlechter Verlierer und hätte einen Platzverweis verdient gehabt. „Vielleicht haben wir die Nerven verloren“, meinte Gratzei, und Trainer Foda ergänzte: „Das darf nicht passieren.“ Salzburgs ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro stimmte zu: „Das muss nicht mehr sein.“

Nach dem Arbeitssieg gegen Sturm ist Salzburg nun seit Ende November und 14 Spielen (13 Siege, ein Remis) ungeschlagen. „So ein knappes Spiel zu gewinnen, macht uns stolz“, erklärte Trainer Garcia. Zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Altach wird sich der Titelverteidiger bei acht ausstehenden Runden nicht mehr nehmen lassen. Sturm-Coach Foda hatte bereits im Vorfeld der Partie zum Meistertitel gratuliert.

Cup-Halbfinale bei Admira

Nicht nur die Meisterschaft ist in Griffweite, auch im Cup ist Salzburg Titelverteidiger und Topfavorit. Im Halbfinale in zwei Wochen wartet auswärts die Admira, bei einem Sieg im Endspiel (1. Juni, Klagenfurt) der Gewinner des Duells Rapid gegen Erste-Liga-Klub LASK. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

(joe)