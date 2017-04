Höchstpreise für Gäste-Fans in der Bundesliga beschlossen

Mit Beginn der Saison 2017/18 werden Höchstpreise für die Gästesektoren der Fußbal-Bundesliga und der Ersten Liga in Kraft treten. Im Sinne der Fans haben sich alle 20 Klubs der zwei höchsten Spielklassen darauf geeinigt, wie die Liga am Dienstag bekanntgab. Die von der Fanszene oftmals kritisierten "Ausreißer" nach oben, sollen damit der Vergangenheit angehören.

In der Bundesliga gilt in den kommenden zwei Saisonen demnach ein Höchstpreis von 20 Euro für überdachte bzw. von 16 Euro für nicht überdachte Plätze im Gäste-Fansektor. In der Ersten Liga wurden die Höchstpreise im Hinblick auf die neue Zusammensetzung der Liga nach der Reform zunächst für eine Saison beschlossen. Sie betragen 16 Euro für überdachte und 12 Euro für nicht überdachte Plätze.

Die Bestimmung, wonach Gästetickets zum selben Preis wie die gleichwertigen Tickets des Heimpublikums angeboten werden müssen, wurde aufgehoben. "Wir haben die Anliegen der Fans hinsichtlich Ausreißern bei den Preisen für die Gästesektoren ernst genommen und mit den Klubs besprochen. Es ist erfreulich, dass alle 20 Klubs einer einheitlichen Regelung zugestimmt haben", wurde Liga-Vorstand Christian Ebenbauer in einer Aussendung zitiert.

(APA)