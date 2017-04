Austria präsentiert neuen Fan-Betreuer

Der Umgang mit den eigenen Fans ist in Österreich derzeit ein heiß diskutiertes Thema. Austria Wien hat in diesem Zusammenhang ein wichtige Entscheidung getroffen: Neun Wochen nach der Ankündungigung der Neustrukturierung im Fan-Bereich wurde Josef Hafiz zum Betreuer bestellt. Der diplomierte Sozialpädagoge, 33, übernimmt die Kommunikation zwischen Klub und Anhängern. Seine Präsentation erfolgt am Mittwoch um 19:11 Uhr im Viola Pub (Horrplatz 1, 1100 Wien).

Hafiz setzte sich im Rennen um die öffentlich ausgeschriebene Stelle gegen 42 Mitbewerber durch. Der Wiener unterstützt Violett seit vielen Jahren und blickt zudem auf eine langjährige berufliche Tätigkeit und spezifische Ausbildung im sozialen Bereich zurück. "In diesem Rahmen begleite ich auch immer wieder Kinder und Jugendliche zu diversen Heim- und Auswärtsspielen." Hafiz, der in drei Bewerbungsrunden seine Qualifikationen unter Beweis stellte, betonte, dass Kommunikation die wichtigste Aufgabe darstelle. Sein Credo: "Den Fans zuhören und auf ihre Anliegen eingehen."

(red)