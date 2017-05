Reifeltshammer hatte die Oberösterreicher in der 21. Minuten in Führung gebracht, Perchtold (76.) erzielte aber den für St. Pölten so wichtigen Ausgleich. Zwei Runden vor Schluss liegt Ried damit drei Punkte hinter dem Neunten Wolfsberg, das Samstagabend die Austria empfängt.

