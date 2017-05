Ried steigt aus der Bundesliga ab

Die 36. Runde der Bundesliga brachte die letzten Entscheidungen: Der Absteiger 2017 heißt Ried, Platz zwei hinter Salzburg sicherte sich Austria.

Die Innviertler unterlagen im letzten Saisonspiel zu Hause Mattersburg 2:3 und müssen nach 14 Jahren zum zweiten Mal nach 2005 in die zweite Liga absteigen. Perlak (4.) und Bürger (20.) hatten die Burgenländer früh in Führung gebracht, nach dem Anschlusstreffer von Nutz (53.) währten die Hoffnungen nur kurz. Seidl erhöhte erneut für die Burgenländer (78.), Ried kam durch Möschl (83.) noch einmal heran, konnte das Schicksal aber nicht mehr abwenden. Dabei hatte Rapid die erhoffte Schützenhilfe geliefert und St. Pölten mit 2:1 geschlagen - ein Sieg hätte also der Mannschaft von Lassaad Chabbi den Klassenerhalt gesichert.

Sturm Graz verlor zum Abschluss beim WAC 0:1 und beendete die Saison somit auf Platz drei. Die Veilchen sicherten sich den Vizemeistertitel mit einem klaren 6:1-Erfolg bei der Admira. Salzburg besiegte Altach 1:0 und durfte anschließend die Meisterschale entgegen nehmen.

(red)