Uefa: Leipzig und Salzburg?

Fußball-Double-Gewinner Salzburg absolviert seine Generalprobe für den Auftakt der Champions-League-Qualifikation im eigenen Stadion gegen RSC Anderlecht. Die Salzburger treffen am 7. Juli (19 Uhr) im letzten von insgesamt fünf Testspielen vor Saisonstart auf den belgischen Meister. Das gab der Club am Samstag bekannt.

Die Vorbereitung unter dem neuen Chefcoach Marco Rose beginnt bereits am Montagnachmittag (16 Uhr). Davor erfahren die Salzburger bei der Auslosung in Nyon (12 Uhr) ihren Gegner in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation. Österreichs Meister zählt in dieser Runde zu den gesetzten Teams, Spieltermine sind der 11./12. bzw. 18./19. Juli.

Dazu leistete sich die Uefa, die sich mit ihrer Entscheidung, ob sowohl RB Leipzig als auch Salzburg in der Champions League starten dürfen, weiter Zeit lässt, einen faux-pas. Sie listete alle Gruppenstarter bereits auf - mit Leipzig; und mit Salzburg in der Qualifikation. Man stellte diese Auflistung später aber wieder offline (Screenshot auf: https://rblive.de). Mittlerweile mehren sich deshalb die Vermutungen, dass beide Vereine spielen dürfen. Oder kommt doch noch die große Wende?

Und Salzburg?

In Salzburg wartet man geduldig ab. Zwischen Qualifikationen und Vorbereitung steht die erste Runde im ÖFB-Cup auf dem Programm. Die Bundesligasaison beginnt am 22. Juli. Weitere Testspiel-Gegner der Salzburger neben Anderlecht sind Regionalligist USK Anif (23. Juni in Anif), der russische Erstligist Terek Grosny (28. Juni im Rahmen eines Trainingslagers in Leogang), der slowakische Club Dunajska Streda (1. Juli in St. Johann/Pongau) und Zweitligist WSG Wattens (6. Juli in Mondsee).

In die Vorbereitung starten die Salzburger am Montag im Trainingszentrum Taxham noch ohne die ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro, Stefan Lainer, Stefan Stangl und den vor dem Abgang stehenden Konrad Laimer. Dazu steigen auch die Internationalen Valon Berisha, Hwang Hee-chan, Diadie Samassekou und U21-Teamspieler Hannes Wolf nach ihren jüngsten Nationalteam-Aufgaben erst am 26. Juni ins Mannschaftstraining ein.

Salzburg versucht es nach eineinhalb erfolgreichen Jahren mit dem Spanier Oscar Garcia nun wieder mit einer internen Trainerlösung. Am Freitag stellte der Bundesliga-Meister den 40-jährigen bisherigen U18-Trainer Marco Rose als neuen Chefcoach vor. Die Clubführung setzt nun auch bei den Trainern auf Nachwuchsförderung. "Wir sind absolut überzeugt von der Entscheidung und glauben, dass wir den richtigen Mann für die Zukunft von Red Bull Salzburg gefunden haben", sagte Sportdirektor Christoph Freund in einer Pressekonferenz. In vier Jahren im Verein habe Rose eine "richtig tolle Entwicklung" durchgemacht. Dass Rose mit dem U19-Team der Salzburger die UEFA Youth League gewonnen hat, dürfte die Entscheidung massiv erleichtert haben. "Der Erfolg der Youth-League-Mannschaft war in diesem Jahr die Krönung für uns", meinte Freund.