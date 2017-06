Leo Windtner als ÖFB-Präsident wiedergewählt

Leo Windtner ist am Sonntag im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung in Zell am See wie erwartet als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) für die kommenden vier Jahre wiedergewählt worden. Das bestätigte der ÖFB via Twitter.

Der 66-jährige Oberösterreicher führt den größten Sport-Fachverband des Landes seit 2009.

(APA)