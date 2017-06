Comeback von Almer weiter nicht absehbar

Wien. Hiobsbotschaft für Austria Wien und das Nationalteam. Bei Torhüter Robert Almer ist nach seinem Kreuzbandriss das Comeback weiter nicht absehbar. „Robert braucht noch Zeit. Es wird noch dauern“, sagte Austria-Trainer Thorsten Fink beim Auftakt der Sommer-Vorbereitung. Komplikationen mit dem ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Meniskus hatten im Februar eine weitere Operation nötig gemacht, derzeit absolviert der 33-Jährige mit ÖFB-Physio Mike Steverding in Deutschland ein individuelles Trainingsprogramm. Die Austria wird daher mit Osman Hadzikic als Nummer eins in die neue Saison gehen.

Almer wird auch ÖFB-Teamchef Marcel Koller für die WM-Qualifikationsspielen gegen Wales und Georgien (2. und 5. September) fehlen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.06.2017)