Ein Torjäger, abseits der üblichen Pfade

FC Tschichura Satschchere muss man wirklich nicht kennen. Altach hatte sich in den vergangenen Tagen aber zwangsläufig mit dem georgischen Fußballklub zu beschäftigen, er ist im Auswärtsspiel am Donnerstag (18 Uhr) Gegner in der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League. In einer halbstündigen Videosequenz wurde Satschchere analysiert. Das Fazit: Auch in Georgien wird durchaus ansehnlicher Fußball geboten. „Eine routinierte Mannschaft. Die wollen spielen, werden wenig mit langen Bällen operieren“, sagt Hannes Aigner.

("Die Presse", Printausgabe 28.6.2017)