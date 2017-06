Die lukrative Welt von Red Bull Salzburg

Als Red Bull 2005 in das Salzburger Fußballgeschäft einstieg, witterte so mancher schon etwas in die Jahre gekommener Fußballprofi das letzte große Geschäft seiner Karriere. In Wals-Siezenheim war ausreichend Geld vorhanden, die Gehälter, sie fielen nicht nur für österreichische Verhältnisse üppig aus. Unter neuer Führung wollte der Verein schnellstmöglichen Erfolg mit möglichst klingenden Namen. Alexander Zickler, Thomas Linke, Vratislav Lokvenc, Niko Kovac, Roland Kirchler, Markus Schopp – die Liste der Zugänge imponierte und sie ließ sich schier unendlich lang fortsetzen. Allein in den ersten beiden Saisonen verpflichte Salzburg 34 Spieler und gab deren 33 ab.

("Die Presse", Printausgabe 30.6.2017)