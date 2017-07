Ganz ohne Tipps vom Papa

Der Name verpflichtet, heißt es, und so ist es auch im Fall von Laura Feiersinger. Vater Wolfgang ist Fußballfans in ganz Österreich ein Begriff, unvergessen sind das Uefa-Cup-Finale mit Austria Salzburg 1994, der Tribünenplatz beim Champions-League-Sieg mit Borussia Dortmund 1997 oder die WM-Teilnahme mit dem ÖFB-Team 1998 in Frankreich. Das fußballerische Talent hat Tochter Laura, 24, mit dem berühmten Papa gemein. Als erst fünfte Familie nach Stefan und Leo Lainer, Marcel und Herfried Sabitzer, Thomas und Josef Hickersberger sowie Thomas und Rudolf Flögel sind die Feiersingers in zwei Generationen im jeweiligen A-Team vertreten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.07.2017)