Bundesliga muss warten, wenn die ÖFB-Frauen Finale spielen

Frauenfußball hat Vorrang, das gilt derzeit im ORF. Sollten die ÖFB-Frauen, die am Donnerstag das Halbfinale gegen Dänemark spielen, ins Endspiel der EM-Endrunde am Sonntag (17 Uhr) einziehen, würde die Bundesliga die Beginnzeiten verschieben. In diesem Fall würden die drei Sonntagsspiele, SK Rapid Wien – FK Austria Wien (live auf ORF eins und Sky), WAC – Altach (live auf Sky) und Mattersburg – Sturm Graz (live auf Sky), allesamt um 20.15 Uhr angepfiffen werden.

(red)