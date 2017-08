Europa League: Eine offene Tür und ein volles Glas

Osijek/Constanta. Die Gruppenphase der Europa League steuert einer doppelt österreichischen Beteiligung entgegen. Austria hatte in Osijek mit einem Rückstand und einer wackligen Defensive zu kämpfen, feierte am Ende aber einen 2:1-Erfolg. „Vom Fußballerischen her bin ich sehr zufrieden, ein paar Dinge müssen wir aber noch abstellen“, resümierte Thorsten Fink. Der Austria-Coach meinte damit insbesondere die neu formierte Abwehr, denn Heiko Westermann konnte seine Routine abermals nicht voll zur Geltung bringen und offenbarte grobe Abstimmungsprobleme mit Abdul Kadiri Mohammed. „Es wäre ein Wunder, wenn gleich alles klappen würde“, beruhigte Fink.

Die Dringlichkeit der Suche nach einem zusätzlichen Innenverteidiger wurde in Kroatien demonstriert: Vor dem 0:1 verschlief die Austria-Defensive den schnell ausgeführten Freistoß, nur vier Minuten später verschuldete Mohammed leichtfertig einen Elfmeter. Osijek-Kapitän Barisic setzte diesen jedoch an die Stange – der Schlüsselmoment, war Fink überzeugt. „Wenn der fällt, wäre es schwierig geworden“, räumte der Deutsche ein. So aber bekam Austria die Chance und nutzte sie: Sommer-Neuzugang Christoph Monschein schloss einen Angriff zielgenau ins lange Eck ab. „Das ist ein Schuss, den ich im Training immer auspacke“, freute sich der 24-Jährige.

Vor Monschein hatte am Wochenende Kevin Friesenbichler sein erstes Saisontor erzielt, damit dürfte der Schock über den Abgang von Larry Kayode (Manchester City) und den Ausfall von Kapitän Alexander Grünwald (Knorpelschaden im Knie) überwunden sein – das Duo steuerte in der vergangenen Saison immerhin 28 Treffer bei. Zumal Raphael Holzhauser nach der Pause die violette Standardstärke aufleben ließ und einen Freistoß ins Netz zirkelte. „Ich war mir ziemlich sicher: Wenn er aufs Tor geht, ist er drin“, meinte der Ersatzkapitän.

Am kommenden Donnerstag kann sich die Austria in der St. Pöltner NV-Arena das Startgeld von 2,6 Millionen Euro für die Gruppenphase sichern. Fink warnte jedoch vor zu großer Euphorie. „Die Tür ist aufgestoßen, aber ich erwarte einen heißen Kampf.“

Wolf spielt bei Salzburg auf

Salzburg ließ beim rumänischen Meister Viitorul Constanta nichts anbrennen und kann nach dem 3:1-Sieg bereits für die siebente Gruppenphase planen. „Das Glas ist ganz voll. Wir wissen aber, dass erst Halbzeit ist“, sagte Trainer Marco Rose, der mit der Leistung hochzufrieden war. „Wir wollten ein Tor schießen, und es sind drei geworden.“ Eines davon erzielte Hannes Wolf, 18, der nach seinen beiden jüngsten Ligatoren erstmals im Europacup netzte. „Er ist ein besonderer Spieler, er lernt und ist selbstbewusst“, lobte Rose. Im Vorjahr noch Teil des siegreichen Youth-League-Teams, hat sich der U21-Nationalspieler mit Ligastart seinen Stammplatz bei den Profis erkämpft. Ausruhen dürfe man sich darauf aber nicht, weiß Wolf. „Im Fußball muss man jeden Tag seine Leistung bringen.“

Für Altach droht das Europacup-Abenteuer hingegen wie 2015 an der letzten Hürde zu scheitern. Die Vorarlberger rannten vergeblich gegen die Abwehr von Maccabi Tel Aviv an und mussten sich 0:1 geschlagen geben. „Wir haben einen Fehler gemacht, und sie haben uns ausgekontert. Wir haben viele Chancen vorgefunden, aber nicht genützt“, resümierte Kapitän Philipp Netzer, der die Hoffnung aber noch nicht aufgeben wollte. „Die Chance lebt weiter.“ (swi)

