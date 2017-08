Rapid-Fans: Hauptsponsor Wien Energie nimmt Stellung

Man sei in regelmäßigem Kontakt mit dem Verein, wurde bei Wien Energie beteuert. "Wir sind mit dem Management des SK Rapid einer Meinung: Aggressivität und Unsportlichkeit in welcher Form auch immer am oder abseits des Fußballplatzes ist zu keiner Zeit zu tolerieren und mit keinem Argument zu rechtfertigen", hieß es in der Stellungnahme weiter.

"Fans sollen den Verein in seinen sportlichen Bestrebungen unterstützen. Denn für Wien Energie besitzt Fußball eine enorme Vorbildwirkung für Kinder- und Jugendliche", betonte man bei der Wien Energie. Für Aufregung hatte zuletzt etwa ein Fan-Transparent gesorgt, auf denen Journalisten mit Terroristen gleichgesetzt wurden.

(APA)