Austria verspielt Sieg gegen WAC in der Nachspielzeit

Austrias Generalprobe für das Europa-League-Spiel gegen den AC Milan verlief nicht nach Wunsch. Der WAC ging im 150. Bundesliga-Spiel von Trainer Heimo Pfeifenberger durch Abwehrmann Michael Sollbauer in Führung, der in der 23. Minute nach einer Offenbacher-Ecke abstaubte. Florian Klein traf in seinem ersten Meisterschaftsspiel in Österreich seit dem 11. Mai 2014 praktisch mit dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich.

In der 57. Minute schaffte Raphael Holzhauser mit einem abgefälschten Freistoß die Führung, ehe der in der 64. Minute eingewechselte Jamaikaner Dever Orgill in der 92. Minute im Happel-Stadion noch zum 2:2-Ausgleich traf.

Admira schoss Mattersburg dank Toren von Dominik Starkl (5.), Thomas Ebner (43.), Christoph Knasmüllner (45.), Lukas Grozurek (52.) und Markus Wostry (90.) mit 5:0 ab.

St. Pölten kommt nicht aus der Krise

Schlusslicht St. Pölten kassierte gegen Altach mit 1:2 die nächste Niederlage, die Ablöse von Trainer Jochen Fallmann rückt damit näher. SKN-Torhüter Riegler schlug erst ein Luftloch am Ball vorbei - und fiel dann um. Nutznießer war Altach-Stürmer Hannes Aigner, der den folgenden Stanglpass von Kristijan Dobras nur noch über die Linie des verwaisten Tors schieben musste (8.).

Es dauerte fast eine halbe Stunde, ehe St. Pölten ein erstes Offensiv-Highlight setzte. Alex Sobczyk schoss nach Roope Riskis Hereingabe aber genau Altach-Schlussmann Martin Kobras an (28.). Nach einem Konter bediente Aigner Dobras mit der Ferse, dieser erhöhte auf 2:0 (38.). Praktisch aus dem Nichts erzielte Martin Rasner der Anschlusstreffer, doch mehr sollte St. Pölten nicht mehr gelingen.

(APA)