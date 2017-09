Last-Minute-Tor rettet Salzburg Remis gegen Rapid

Einen Neustart wollte Rapid nach der Länderspielpause hinlegen, mit dem Gastspiel bei Meister Salzburg wartete ein echter Gradmesser. Veton Berisha gab sein Debüt im grün-weißen Trikot, damit kam es zum Brüderduell mit dem ein Jahr älterem Valon, der im Salzburger Mittelfeld gesetzt ist. Zudem setzte Rapid-Trainer Goran Djuricin in der Innenverteidigung auf Galvão, der aus Altach gekommen war. Angesichts der ausländischen Neuzugänge war für Ehrenkapitän Steffen Hofmann im Hinblick auf den Österreicher-Topf kein Platz mehr im Kader. Auf der Gegenseite war Marco Rose zu Umstellungen in der Abwehr gezwungen, Igor und Patrick Farkas rückten in die Startelf.

Rapids taktische Pläne waren schnell über den Haufen geworden, denn schon in der 16. Minute sah Pavelic nach einem Foul an Farkas Rot – eine harte Entscheidung. 12.249 Zuschauer waren in die Red-Bull-Arena gekommen, sie bekamen vor allem Zweikämpfe und Fehlpässe zu sehen. Die Hausherren hatten trotz Überzahl Mühe die Aktionen zu Ende zu spielen, vergeblich wurde immer wieder der Weg durch die Mitte gesucht. Kam doch einmal ein Salzburger durch, war Torhüter Strebinger zur Stelle, er parierte Schüsse von Dabbur (29.) – ein Elfmeterfoul an Berisha unmittelbar zuvor blieb ungeahndet – und Wolf (39.). Auf der Gegenseite kam Murg einem Treffer am nächsten, sein Schuss wurde von Walke an die Stange gelenkt (31.).

Dabbur trifft sehenswert in der Nachspielzeit

Nach der Pause brachte Djuricin Auer für den schwachen Joelinton. Am Spielgeschehen änderte das wenig, Salzburg dominierte ohne dabei jedoch echte Torgefahr auszustrahlen. Die Hütteldorfer waren offensiv kaum zu sehen, gingen aber aus dem Nichts in Führung: Nach Balleroberung von Berisha ging es zügig vor das Salzburger Tor, Schaub legte für Ljubicic ab und der 19-Jährige krönte eine starke Leistung mit seinem ersten Bundesliga-Treffer (60.). Wr. Neustadt dürfte den Kooperationsspieler wohl länger nicht mehr zu sehen bekommen.

Dabbur verpasste es per Kopf umgehend die Antwort zu geben (62.), wenig später aber bejubelten die Salzburger den Ausgleich. Nach einem Freistoß traf bedrängt von Hwang Schwab ins eigene Tor (65.). Der Meister drängte nun auf die Entscheidung und die Hütteldorfer machten sich die Löcher in der aufgerückten Defensive zu Nutze. Nach schönem Laufpass von Bolingoli spielte der eingewechselte Schobesberger Keeper Walke aus und stellte auf 2:1 (79.).

Als Strebinger in der Nachspielzeit gegen Leitgeb parierte, glaubten die mitgereisten Rapid-Fans wohl schon den Sieg, doch Dabbur machte dem einen Strich durch die Rechnung. Nach schöner Kombination versenkte der Israeli eine Lainer-Flanke sehenswert per Fallrückzieher.

(swi)