ÖFB-Cup: Rotation als Heilrezept

Graz/Wien. Sturm Graz und Rapid geben am Mittwoch in ihren Zweitrundenpartien des ÖFB-Cups Ersatzspielern Gelegenheit, sich zu bewähren. Bei der Austria lässt der enge Kader derzeit nicht so viele Möglichkeiten zu. Unabhängig von der Aufstellung aber sollte dieses Trio über die unterklassigen Gegner nicht stolpern.

Tabellenführer Sturm ist trotz der Niederlagen in den jüngsten zwei Bundesligarunden gegen Regionalligist Anif in Grödig (18 Uhr/live ORF Sport+) haushoher Favorit. Für Stürmer Deni Alar kommt das Spiel genau zur richtigen Zeit. „Wir waren nach dem Admira-Spiel alle sehr enttäuscht. Es ist gut, dass es jetzt gleich mit einem Cup-Spiel weitergeht“, sagte der 27-Jährige.

Rapid bekommt es auf dem Sportclub-Platz mit Stadtligist ASK Elektra (20.30 Uhr/live ORF Sport+) zu tun. Die Favoritenrolle ist auch in dieser Spielpaarung ganz klar vergeben, dennoch sei der Gegner voll ernst zu nehmen. „Wir werden sicher nicht den Fehler machen und den Gegner auch nur einen Millimeter unterschätzen“, wurde Trainer Goran Djuricin in einer Aussendung zitiert. Auf den Kontrahenten hab man sich bestens eingestellt. Rapid hat ASK Elektra tatsächlich zweimal live beobachten lassen, Djuricin verdonnerte die Seinen danach sogar zum Videostudium. Bleibt nur zu hoffen, dass Rapid nicht – wie in der Liga – einen Vorsprung im Finish wieder verspielt.

Verletzt oder gesperrt

Nicht zuletzt aufgrund der Rotsperre von Außenverteidiger Mario Pavelic wird es kadermäßig einige Umstellungen geben. „Wir werden rotieren. Es kommen auch Spieler zum Zug, die zuletzt nicht immer mit dabei waren. Sie sind frisch und können sich so empfehlen“, kündigte Djuricin an.

Thorsten Fink muss beim Spiel der Austria in Vöcklamarkt (18.30 Uhr) auf den verletzungsbedingt schon ziemlich ausgedünnten Kader Rücksicht nehmen. Der Deutsche hat vor allem Probleme in den Abwehrreihen. Heiko Westermann und Alexandar Borkovic, die sich am vergangenen Donnerstag beim Europa-League-Match gegen AC Milan verletzt hatten, fallen definitiv aus. (red)