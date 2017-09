Oliver Lederer: Wiedersehen mit der Vergangenheit

St. Pölten. Er gilt als Hoffnungsträger der jüngsten österreichischen Trainergeneration, seit vergangener Woche leitet Oliver Lederer, 39, das Himmelfahrtskommando bei St. Pölten. Die Premiere gegen Austria ging gründlich daneben (1:5), am Samstag (18.30 Uhr, live Sky) trifft er mit dem Tabellenschlusslicht auf die Admira, seine „alte Liebe“. In der Südstadt war Lederer noch als Spieler aufgelaufen, 2010 hatte er dort seine Trainerkarriere begonnen, sich über die zweite Mannschaft und als Assistent zum Cheftrainer hochgedient – bis es im vergangenen Jänner zur abrupten Trennung kam.

„Für die Medien ist das alles interessant, doch mein Fokus liegt nur auf der Vorbereitung auf dieses Match“, betonte Lederer vor dem Heimspiel gegen seinen Ex-Klub in der NV-Arena. Die Hintergründe des Zerwürfnisses mit der Admira sind nach wie vor nicht ganz im Klaren, vom gebürtigen Wiener war jedoch – in der Öffentlichkeit – kein einziges böses Wort zu vernehmen. „Es sind Beziehungen entstanden, die besonders sind“, betonte er. Lederer hatte die Südstädter seit 2013 trainiert, aufgrund der fehlenden Uefa-Lizenz offiziell erst als Kotrainer von Walter Knaller (2013 bis 2015) und danach Ernst Baumeister (bis 2016), und führte sie sogar in die Europa-League-Qualifikation.

Mit dem Einstieg von Sponsor Flyeralarm und entsprechenden Umstrukturierungen im Vorstand aber war Lederer plötzlich nicht mehr erwünscht. Im Herbst noch als Erfolgscoach gefeiert, war nun von Unstimmigkeiten mit der Mannschaft die Rede, wurde das Interesse von Altach und Rapid dem Ex-Profi als Illoyalität ausgelegt. Im Jänner kam es zur Trennung im Streit, die Vertragsauflösung zog sich über Monate, der Ex-Trainer wurde sogar mit einem Stadionverbot belegt.

Nun kommt es also zum Wiedersehen zwischen Lederer und Baumeister, der als damaliger Sportdirektor seinem Trainer zumindest keine Rückendeckung gegeben hatte. Nach dem plötzlichen Abgang von Damir Burić fungiert der 60-Jährige inzwischen als Admira-Cheftrainer und will sich zur Causa Lederer nicht mehr äußern. „Das ist Schnee von gestern“, betonte Baumeister. Der Geschasste selbst spricht von einem „neutralen Verhältnis“, den obligatorischen Handschlag vor der Partie werde es deshalb „natürlich“ geben. Eine Antwort seiner Mannschaft auf dem Rasen würde Lederer und St. Pölten in der derzeitigen Situation ohnehin weitaus mehr helfen.

Rapid sucht Killerinstinkt

Rapid spielt heute (16 Uhr, live Sky) gegen den WAC um einen versöhnlichen Abschluss des nicht zufriedenstellenden ersten Saisonviertels. Trainer Goran Djuricin ist überzeugt: „Die Formkurve geht nach oben, leider passt das nicht immer zu den Ergebnissen. Wir müssen nachlegen.“ Die mangelhafte Chancenauswertung macht den Hütteldorfern zu schaffen, der Rapid-Coach fordert „Killerinstinkt“. Dieser lässt sich jedoch nur bedingt trainieren, weiß auch Louis Schaub. „Wir wissen, dass wir Tore machen können und werden das auch wieder zeigen“, sagte der Mittelfeldspieler, der gegen den WAC insgesamt achtmal getroffen hat. Noch liege in der Tabelle alles eng beieinander. „Es gibt noch genug Spiele, um unsere Ziele zu erreichen.“ Im Schlager am Sonntag empfängt Salzburg nach dem mühevollen Cup-Aufstieg (3:1 n. V. gegen Regionalligist Bruck/Leitha) Austria. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2017)