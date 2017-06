Sepp Straka kämpft in Atzenbrugg um den Sieg

Felipe Aguilar hat auch am dritten Tag der Golf Lyoness Open in Atzenbrugg die Führung erfolgreich verteidigt. Zu den ersten Jägern des Chilenen zählt aber sensationell auch der Österreicher Sepp Straka, der Sonntag mit nur zwei Schlägen Rückstand als geteilter Zweiter in die Schlussrunde geht. Mitfavorit Bernd Wiesberger fiel hingegen auf Platz 15 zurück, Neoprofi Matthias Schwab ist nur noch 44.

(APA)