Wiesberger startet am Schlusstag Aufholjagd

Nach dem enttäuschenden Samstag mit sechs Bogeys kassierte der Burgenländer am Sonntag erst im Finish einen Schlagverlust, schaffte aber dank fünf Birdies eine 68er-Runde (vier unter Par).

Wiesberger gelangen auf den Bahnen vier bis sieben vier Birdies in Folge, nach einem weiteren Birdie am 15. Loch musste er auf Bahn 17 ein Bogey hinnehmen. Dennoch egalisierte er mit 68 Schlägen seine Bogey-freie Freitag-Runde und beendete das mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier mit 280 Schlägen und acht unter Par. Der 31-Jährige, der auf Platz 49 in den Tag gestartet war, wahrte damit die Chance auf einen Platz in den Top 20. Die führenden Golfer nach drei Tagen waren noch auf dem Kurs.

