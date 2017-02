Super Bowl: Eine Milliarde Menschen im Bann eines Spiels

Dossier Im 51. Super Bowl treffen am Sonntag New England Patriots und Atlanta Falcons aufeinander. Für die Industrie ist es ein Milliardengeschäft, auf die Sieger warten Ruhm, Ehre und teure Ringe - wie auch zwei Österreicher wissen. Markku Datler, Josef Ebner, Senta Wintner

Der Super Bowl ist Amerikas größtes Sportspektakel. Am Sonntag (Montag 0.30 Uhr MEZ, live Puls4, Sat1) stehen sich in der 51. Auflage New England Patriots und Atlanta Falcons gegenüber. Während die besten Footballer ihren Champion küren, verdient die Industrie Milliarden. Mit Werbesekunden, Chicken Wings, Lite-Beer und Merchandising. Dieses Spiel legt nicht nur Amerika lahm, sondern fesselt weltweit über eine Milliarde Menschen vor dem Fernseher.