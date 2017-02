Trefferserie von Michael Grabner hält an

(c) USA Today Sports (Adam Hunger)

Michael Grabner durfte am Donnerstag als einziger der drei österreichischen Eishockey-Stürmer in der NHL jubeln. Der 29-Jährige erzielte beim 4:3-Sieg der New York Rangers gegen die Nashville Predators sein 26. Saisontor. Die Detroit Red Wings verloren trotz zweier Assists von Thomas Vanek gegen die Washington Capitals 3:6, Michael Raffl und die Philadelphia Flyers unterlagen den NY Islanders 1:3.

Die Rangers lagen im Madison Square Garden mit 0:2 in Rückstand, ehe Grabner mit seinem Anschlusstreffer (29.) die Aufholjagd startete. Die Heimischen zogen auf 4:2 davon und feierten schließlich den siebenten Sieg in den jüngsten neun Spielen. Herausragend war die Linie mit Grabner, J.T. Miller (zwei Tore) und Kevin Hayes (drei Assists). Grabner ist bester Torschütze der Rangers und liegt mit 26 Treffern gemeinsam mit drei anderen Spielern, darunter Superstar Alexander Owetschkin, auf Platz vier der NHL-Torschützenliste.

Während die Rangers klar auf Play-off-Kurs liegen, schaut es für die Red Wings schlecht aus, ihre Serie von 25 Play-off-Teilnahmen in Folge zu prolongieren. Detroit ist nach der Niederlage gegen die Capitals, das punktbeste Team der Liga, Schlusslicht der Eastern Conference, wenn auch nur mit sechs Punkten Rückstand auf die Boston Bruins.

Raffl rutscht aus Play-off-Rängen

Detroit ging durch zwei Tore von Andreas Athanasiou (14., 17./PP) jeweils nach Vorarbeit von Vanek mit 2:1 in Führung. Nach dem 3:3 durch Henrik Zetterberg (42.) entschied Washington mit drei Toren die Partie und feierte den elften Heimsieg hintereinander. Vanek hält nach 42 Spielen bei 35 Punkten (13 Tore, 22 Assists) und ist damit zweitbester Scorer eines Teams.

Die Philadelphia Flyers kassierten mit Raffl die dritte Niederlage in Folge und fielen damit aus den Play-off-Rängen. Vor allem die Torflaute mit nur 13 Treffern in den jüngsten zehn Spielen macht den Flyers das Leben schwer.

NHL-Ergebnisse: New York Rangers (1 Tor Grabner) - Nashville Predators 4:3, Washington Capitals - Detroit Red Wings (2 Assists Vanek) 6:3, Philadelphia Flyers (mit Raffl) - New York Islanders 1:3, Boston Bruins - San Jose Sharks 6:3, Buffalo Sabres - Anaheim Ducks 2:5, Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks 0:3, Toronto Maple Leafs - St. Louis Blues 1:2 n.V., Ottawa Senators - Dallas Stars 3:2, Florida Panthers - Los Angeles Kings 3:6, Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 1:4, Arizona Coyotes - Montreal Canadiens 4:5 n.V.

