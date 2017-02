Darts-WM: Zwei Neun-Darter von van Gerwen

Als erst zweitem Spieler überhaupt gelangen dem Niederländer am Freitagabend zwei Neun-Darter in einer Partie. Der 27-Jährige benötigte also zweimal nur neun Pfeile, um 501 Punkte zu erzielen.

Zuvor hatte dieses Kunststück nur der englische Rekord-Weltmeister Phil Taylor im Jahr 2010 vollbracht. Van Gerwen bejubelte seine Premiere bei dem ohne Zuschauer ausgetragenen Match gegen den Schotten Ryan Murray (6:2) aber nicht wie gewohnt euphorisch, sondern ohne große Reaktion. "Ich freue mich, etwas Besonderes geschafft zu haben. Danke für all die Glückwünsche", schrieb van Gerwen später auf Twitter.

Das Wichtigste sei aber, "dass ich das Turnier gewonnen habe", sagte "Mighty Mike" nach dem 6:3-Finalsieg in einer Neuauflage des WM-Finals gegen den Schotten Gary Anderson. Für den erfolgsverwöhnten Niederländer, der in der abgelaufenen Saison die Rekordzahl von 26 Titel geholt hatte, waren es die Neun-Darter Nummer 13 und 14 in seiner Karriere.

(APA)