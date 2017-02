Ex-Turmspringer Stajkovic bei Badeunfall gestorben

Bei dem einem Badeunfall in Hallein kam am Freitagnachmittag der ehemalige Weltklasse-Turmspringer Nikola Stajkovic ums Leben. Dies bestätigte die Polizei am Samstag gegenüber der APA. Stajkovic hatte zwischen 1972 und 1992 aktiv an internationalen Wettkämpfen teilgenommen und startete fünf Mal bei Olympischen Sommerspielen.



Der 57-Jährige wollte laut Polizeiangaben im Hallenbad des Sportzentrums Rif ein Training absolvieren. Seine Ehefrau schwamm laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" zunächst mit ihm, verließ das Wasser jedoch früher und begab sich in die Kabine. Rund eine Stunde nach Beginn der Einheit wurde er leblos am Grund des Beckens von Kindern entdeckt. Zwei Männer bargen ihn, reanimierten ihn erfolglos. Der Notarzt konnte dem Verunglückten nicht mehr helfen.

Erste Olympia-Teilnahme mit 13

Nikola "Niki" Stajkovic wurde 1959 in Salzburg geboren. Er nahm fünfmal an den Olympischen Spielen teil, erstmals im Alter von nur 13 Jahren in München. Damals erreichte er den 18. Platz und die Bilder des jungen Sportlers mit Trainer und Vater Vlado Stajković gingen um die Welt. Im Jahr 1987 wurde er Vizeeuropameister. Stajkovic war außerdem zwei Mal Junioren-Europameister, gewann insgesamt zwölf österreichische Meisterschaften.

Nach dem Ende seiner Turmspringer-Karriere zog es Stajković nach Hawaii, er arbeitete als Immobilienmakler und Sportdirektor der Cliff-Diving-Tour von Red Bull. Seine Salzburger Heimat besuchte er aber noch oft.

>>> Bericht auf "Kleine.at"

(APA/Red.)