Golf: Wiesberger verpasst Aufstieg in Austin

Bernd Wiesberger hat am Donnerstag in Austin im zweiten Gruppenspiel des im Matchplay-Format gespielten WGC-Turniers der Golfer die erste Niederlage hinnehmen müssen. In Vierer-Pool 8 unterlag er dem favorisierten Alex Noren mit 2 und 3. Der Schwede führt mit zwei Siegen die Gruppe an.

Im letzten Poolmatch am Freitag gegen den Thailänder Thongchai Jaidee kann Wiesberger jedoch nur noch Ergebniskosmetik betreiben, da Schlusslicht Francesco Molinari gegen Tabellenführer Noren wegen einer Handgelenksverletzung nicht mehr antritt. Der Schwede steht damit als Aufsteiger bereits fest. Nur die Sieger der 16 Gruppen kommen bei dem mit 9,75 Mio. Dollar dotierten Event in die K.o-Phase weiter.

(APA)