Schwarzenegger weiß, wie man Internet-Trollen antwortet

Wie soll man auf provokative und beleidigende Postings auf Facebook reagieren? Es gibt viele Wege, aber die jüngst Antwort von Arnold Schwarzenegger auf ein solches, gehört wohl zu den besten: Auf seiner offiziellen Facebook-Seite teilte der ehemalige Gouvernour Kaliforniens, bekannte Hollywood-Schauspieler und großer Unterstützer der Special Olympics ein Video, das ihn und Athleten zeigt: "These guys inspire me", richtet Schwarzenegger seinen rund 16 Millionen Fans auf der Social-Media-Plattform aus. Ein User schrieb daraufhin ein Hass-Posting unter das Video. Für ihn machen die Special Olympics keinen Sinn. Er bezeichnet beeinträchtigte Sportler als "retards". Die Reaktion von Arnold Schwarzenegger auf den Troll ist lesenswert: Obwohl das Posting des Users "dumm und böse" sei, werde er es nicht löschen, so Schwarzenegger, der dem User zwei Wege anbietet. Von den Special-Olympics-Athleten könne er lernen und etwas der Welt zurückgeben. Oder er bleibe eben ein "trauriger, eifersüchtiger Internet-Troll", der nichts zur Welt beizutragen hat.

Another reason why I admire @Schwarzenegger. He knows how to CRUSH trolls. 😍👊 pic.twitter.com/R1m070HKwn — Kyle O'Connor (@KyleThatKyle) 24. März 2017

(Red.)