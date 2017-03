Serge Aubin: "Siegen, und zwar gemeinsam"

Die Presse: Mit Bestmarken in der Regular Reason und dem souveränen Finaleinzug (Gegner ab Freitag: KAC) haben Sie alle Erwartungen in Kagran übertroffen. Auch Ihre eigenen?

Serge Aubin: Ich kannte die Mannschaft nicht, es war ein Neustart. Aber ich sah ihre Aufmerksamkeit für Details, ihre Arbeitsethik, deshalb habe ich schon geglaubt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir haben nie auf eine Platzierung geschaut, die Titelchance haben wir uns durch harte Arbeit verdient. Es gab auch keinen bestimmten Moment in der Saison wo ich gedacht hätte: Hoppla, wir werden das bestimmt gewinnen.